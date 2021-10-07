撤MPF對冲 50萬元劃綫政府資助 簡化計法 首9年僱主負擔金額「封頂」 港聞版 2021/10/07 分享： 施政報告提出，在下一個立法年度修例落實取消強積金「對冲」安排，政府消息透露，將優化取消對冲下的僱主資助計劃，政府會為商界提供25年資助，並簡化金額計算方法，以50萬元界綫，在取消對冲頭9年僱主承擔金額 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 長生津合併 劃一發放高額津貼 物理職業治療 研准免轉介 今日 物理職業治療 研准免轉介 官津校新教師須考基本法 年數千人 今日 官津校新教師須考基本法 年數千人 港大學灣區分校生 研准港就業設上限 今日 港大學灣區分校生 研准港就業設上限 訂課程架構 加強價值觀教育 今日 訂課程架構 加強價值觀教育 你可能感興趣 長生津合併 劃一發放高額津貼 今日 01:00 長生津合併 劃一發放高額津貼 物理職業治療 研准免轉介 今日 01:00 物理職業治療 研准免轉介 官津校新教師須考基本法 年數千人 今日 01:00 官津校新教師須考基本法 年數千人 施政報告 退休 強積金 年金 遣散費 長期服務金