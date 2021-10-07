施政報告提出，在下一個立法年度修例落實取消強積金「對冲」安排，政府消息透露，將優化取消對冲下的僱主資助計劃，政府會為商界提供25年資助，並簡化金額計算方法，以50萬元界綫，在取消對冲頭9年僱主承擔金額

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