港爭取通關 研通關碼加強追蹤 或互通「安心出行」 不排除全民安裝 港聞版 2021/10/07 分享： 特首林鄭月娥強調爭取與內地通關屬頭等大事，政府消息坦言要通關需與內地疫情看齊，港府將檢視內地提出要求，包括加強高風險群組檢測，研究以通關碼加強追蹤，不排除日後會與「安心出行」互通，不排除要求全民安裝， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 強化衞生署職能 聚焦港口衞生科 今日 強化衞生署職能 聚焦港口衞生科 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 政府「終極」出招增供應 解決上車難 今日 政府「終極」出招增供應 解決上車難 你可能感興趣 強化衞生署職能 聚焦港口衞生科 今日 01:00 強化衞生署職能 聚焦港口衞生科 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 01:00 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 施政報告 疫情 香港 中國 疫苗 林鄭月娥 澳門 衞生署 病毒檢測 政務司