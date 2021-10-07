特首林鄭月娥強調爭取與內地通關屬頭等大事，政府消息坦言要通關需與內地疫情看齊，港府將檢視內地提出要求，包括加強高風險群組檢測，研究以通關碼加強追蹤，不排除日後會與「安心出行」互通，不排除要求全民安裝，

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