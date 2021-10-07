政府「終極」出招增供應 解決上車難 未來20至25年作主導 可供逾百萬公私營單位 地產版 2021/10/07 分享： 特首林鄭月娥任內最後一份施政報告指，未來20至25年政府主導土地供應，可建逾100萬個公私營單位，佔現時全港約294萬伙住宅約34%，強調土地發展要持之以恒，並要徹底解決房屋問題。 林鄭月娥指，已覓約 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 舊樓強拍門檻研降低 加快重建 今日 舊樓強拍門檻研降低 加快重建 「標準補價」制 延至新界新發展區 今日 「標準補價」制 延至新界新發展區 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 你可能感興趣 舊樓強拍門檻研降低 加快重建 今日 01:00 舊樓強拍門檻研降低 加快重建 「標準補價」制 延至新界新發展區 今日 01:00 「標準補價」制 延至新界新發展區 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 林鄭月娥 施政報告 土地供應 綠化地帶 新界北 鄉議局 發展局 新經濟