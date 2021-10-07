特首林鄭月娥任內最後一份施政報告指，未來20至25年政府主導土地供應，可建逾100萬個公私營單位，佔現時全港約294萬伙住宅約34%，強調土地發展要持之以恒，並要徹底解決房屋問題。

林鄭月娥指，已覓約

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