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5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區

配合沿綫房屋創科計劃 提升交通連接

港聞版 2021/10/07

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施政報告提出在新界北推出5個本地及跨境鐵路項目，由西到東帶動「北部都會區」發展，包括由洪水橋連接深圳前海的港深西部鐵路、港鐵北環綫的東、北延伸鐵路、增設羅湖南站和建自動捷運系統連接尖鼻咀至白泥等；配合

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