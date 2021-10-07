5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 配合沿綫房屋創科計劃 提升交通連接 港聞版 2021/10/07 分享： 施政報告提出在新界北推出5個本地及跨境鐵路項目，由西到東帶動「北部都會區」發展，包括由洪水橋連接深圳前海的港深西部鐵路、港鐵北環綫的東、北延伸鐵路、增設羅湖南站和建自動捷運系統連接尖鼻咀至白泥等；配合 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 港深打造雙城三圈 「一加一大於二」 今日 港深打造雙城三圈 「一加一大於二」 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 政府「終極」出招增供應 解決上車難 今日 政府「終極」出招增供應 解決上車難 構建新田科技城 冀成香港矽谷 今日 構建新田科技城 冀成香港矽谷 你可能感興趣 港深打造雙城三圈 「一加一大於二」 今日 01:00 港深打造雙城三圈 「一加一大於二」 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 01:00 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 林鄭月娥 施政報告 深圳 運輸 基建 鐵路 新界北 北環綫