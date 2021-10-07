構建新田科技城 冀成香港矽谷 總樓面相當16.5個科學園 創15萬職 工商版 2021/10/07 分享： 近年本港的創科迅速發展，是次施政報告聚焦在創科用地及基建方面，當中更新增創科土地接近250公頃，提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地，以及比鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田╱落馬洲發展樞 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 河套建生命健康創科中心 增內地合作 今日 河套建生命健康創科中心 增內地合作 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 政府「終極」出招增供應 解決上車難 今日 政府「終極」出招增供應 解決上車難 你可能感興趣 河套建生命健康創科中心 增內地合作 今日 01:00 河套建生命健康創科中心 增內地合作 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 01:00 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 中國 香港 商業 服務 金融 設計 大灣區 大學 深圳 記者