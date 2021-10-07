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構建新田科技城 冀成香港矽谷

總樓面相當16.5個科學園 創15萬職

工商版 2021/10/07

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近年本港的創科迅速發展，是次施政報告聚焦在創科用地及基建方面，當中更新增創科土地接近250公頃，提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後騰出的土地，以及比鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田╱落馬洲發展樞

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