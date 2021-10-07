特首林鄭月娥公布任內最後一份施政報告，提出《北部都會區發展策略》，打造300平方公里新都會，相當於4個香港島的面積，連同元朗及北區，將容納250萬人居住，提供65萬個職位，夥拍深圳搞創科，以配合深化港

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