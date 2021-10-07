打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 大如4個香港島 可容納250萬人住 地產版 2021/10/07 分享： 特首林鄭月娥公布任內最後一份施政報告，提出《北部都會區發展策略》，打造300平方公里新都會，相當於4個香港島的面積，連同元朗及北區，將容納250萬人居住，提供65萬個職位，夥拍深圳搞創科，以配合深化港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 林鄭交功課 中央收貨嗎？ 今日 林鄭交功課 中央收貨嗎？ 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 政府「終極」出招增供應 解決上車難 今日 政府「終極」出招增供應 解決上車難 構建新田科技城 冀成香港矽谷 今日 構建新田科技城 冀成香港矽谷 你可能感興趣 林鄭交功課 中央收貨嗎？ 今日 01:00 林鄭交功課 中央收貨嗎？ 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 今日 01:00 羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 01:00 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 施政報告 香港 林鄭月娥 就業 大灣區 深圳 明日大嶼 新界北 前海