政府公布《北部都會區發展策略》，物色了600公頃土地作房屋及創科發展，當中羅湖及文錦渡一帶將會重建口岸，並發展成最多8.5萬伙的綜合社區，規模相當於6個太古城。

在新物色發展的600公頃土地，分布在流浮

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