羅湖文錦渡建8.5萬伙 相當6個太古城 重建口岸變綜合社區 增設「羅湖南站」 地產版 2021/10/07 分享： 政府公布《北部都會區發展策略》，物色了600公頃土地作房屋及創科發展，當中羅湖及文錦渡一帶將會重建口岸，並發展成最多8.5萬伙的綜合社區，規模相當於6個太古城。 在新物色發展的600公頃土地，分布在流浮 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 向濕地魚塘「開刀」 逐步收地700公頃 今日 向濕地魚塘「開刀」 逐步收地700公頃 沙嶺殯葬城大縮水 棄建殯儀館火葬場 今日 沙嶺殯葬城大縮水 棄建殯儀館火葬場 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 今日 5鐵路作骨幹 帶動發展北部都會區 政府「終極」出招增供應 解決上車難 今日 政府「終極」出招增供應 解決上車難 你可能感興趣 向濕地魚塘「開刀」 逐步收地700公頃 今日 01:00 向濕地魚塘「開刀」 逐步收地700公頃 沙嶺殯葬城大縮水 棄建殯儀館火葬場 今日 01:00 沙嶺殯葬城大縮水 棄建殯儀館火葬場 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 今日 01:00 打造北部都會區 夥拍深圳搞創科 施政報告 羅湖 文錦渡 土地供應 深圳 一地兩檢 新鴻基地產（00016）