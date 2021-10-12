南美過江龍創立Twist & Buckle發揚家鄉churros味道 雲端會計管理助斜棟老闆縮減每周管帳時間從28小時至2小時

▲ Twist & Buckle現時設有2間分店，創辦人之一的Juan希望在2022年年底前，把分店數目增至8間。

香港是舉世知名的美食天堂，滙聚了世界各國美食，吸引不少名廚來港一試身手。來自阿根廷的Juan Gimenez於香港的高級餐廳和酒店任職已有10年，並打算長居香港，因此也想在這個美食天堂闖一番事業。他觀察到香港人很喜歡吃甜品，便回憶起小時候經常吃的西班牙油條（churros），因此嘗試把這款在西班牙語系國家很受歡迎的甜小食引入香港，與拍擋創立Twist & Buckle，並加以改良churros的味道迎合本地口味，藉此開展自己的飲食生意。

Juan早於2019年已經開始構思churros生意，經過一輪籌備，再加上疫情導致商舖租金下跌，令他認為機不可失，決定與拍檔在2020年6月開設Twist & Buckle。Juan成長於布宜諾斯艾利斯，小時候母親經常帶他到麵包店，而店主每次都會免費請他吃churros，這段快樂回憶促使他一心把churros發揚光大。

傳統的churros以甜味和鹹味為主，通常伴送熱朱古力或咖啡，西班牙語系的民眾不論在早、午、晚餐，甚至一般下午茶時段都會進食churros。Juan為了吸引更多香港人留意這款甜品，特別在賣相和口味方面注入新元素，鼓勵食客透過Instagram分享不同顏色和味道的churros，藉社交媒體的威力以累積和引入更多新客源。Twist & Buckle現時有2間分店，分別位於尖沙咀漆咸道南和油麻地逸東酒店。Juan打算今年內再增加2間分店，明年則增加4間，即在2022年年底前在香港開設8間Twist & Buckle分店。他認為香港交通方便，所以未來的分店計劃設於港島和九龍鬧市以外，例如將軍澳和西貢的地區。

▲ Juan按照香港顧客口味調較churros味道，並銳意以賣相和Instagram宣傳策略，用最快時間建立顧客基礎。

除了實體店的外賣業務，Twist & Buckle也設有網站供預先訂購，顧客可以按個人喜好訂製指定形狀及顏色的churros。Juan曾經接過企業派對和婚禮的訂單，當中更為婚禮特製了心形的churros。

小本經營 挑戰逆市開張

香港除了以美食天堂的名稱而為人所知，租金高昂亦是舉世知名。Juan看準疫情導致租金下滑的黃金時機，在尖沙咀開設元祖店，但由於Juan和拍檔僅靠個人的流動資金開業，故Twist & Buckle開初便已經採取低成本經營策略，只有2名全職及4名兼職員工營運2間店舖。惟隨着生意逐漸上軌道，人手便增加至4名全職和6名兼職員工。

▲ Juan使用了Xero後，明顯節省了大量管理帳目的時間。

這是Juan人生第一次經營生意，他平日除了非常緊張地巡視舖頭，每日甚至花費4小時以人手編輯買貨以及倉儲的資料，確保會計師能夠準確計算和核對帳目，但他發現這實在非常耗費時間。Juan以往在英國名廚Gordon Ramsay集團旗下位於英國的餐廳工作時，曾經使用自動倉存數據及帳目系統，每逢月尾便可自動總結上月餐廳的營運資料。他來到香港工作後，都未有找到有關系統。後來負責審計Twist & Buckle帳目的會計師建議Juan使用雲端會計管理平台Xero，令Juan終於找到心目中管理帳目的好幫手。

自動化雲端管理 節省斜棟族每周帳目時間

Juan發現，Xero的最大好處是自動上載單據資料功能，方便用家在平台查看各項Twist & Buckle的營運數據，大幅減省輸入資料和排序分類不同數據所花費的時間和人力。另一方面，平台上的數據及資料格式也非常方便運用，讓Juan的會計師審核帳目和處理稅務事宜，只需每季從平台上獲取數據，便可輕鬆製作Twist & Buckle的財務報表，予Juan報稅及檢視業務。Juan現時毋須再每星期花28小時與MS Office Excel「搏鬥」，每星期減至花2小時登入Xero查看Twist & Buckle的實時營運狀況便可，令身為斜棟族（slasher）的他，可騰出更多時間陪伴家人，以及構思未來業務大計。

談及未來目標時，Juan除了希望增加分店數目，他的終極願望是使churros深入香港人的心中，變成猶如雞蛋仔般的香港特色小食，為自己身在香港的時光增添意義。

（資料由客戶提供）