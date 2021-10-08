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打開James Bond的衣櫃

副刊版 2021/10/08

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作為男演員Daniel Craig最後的一套鐵金剛007電影《007：生死有時》，的確叫人談論，除了電影內容講述這位特務前所未有的人性化外，還因為電影去年受疫情影響直到今天才正式於全球公映，當中為了這

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欄名 : Fashion

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