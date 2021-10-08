Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 副刊版 2021/10/08 分享： 作為消費者的我們，要添置新衣，除了揀選品牌和品質外，其中一個重要元素正是設計和「吸睛」度，所以時裝品牌經常聯同不同品牌一起合作，又或是找來藝術家作品或動漫人物出現於服裝上，都正正是最快捷又最易令消費者 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 打開James Bond的衣櫃 今日 打開James Bond的衣櫃 lululemon瑜伽以外 2021/10/01 lululemon瑜伽以外 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 2021/10/01 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 MARNI CIRCUS MARKET 限定市集再現 2021/09/24 MARNI CIRCUS MARKET 限定市集再現 泰八郎回顧展 日本匠人鏡框第一人 2021/09/24 泰八郎回顧展 日本匠人鏡框第一人 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類 卡通動漫 卡通精品 法國