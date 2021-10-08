Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝

作為消費者的我們，要添置新衣，除了揀選品牌和品質外，其中一個重要元素正是設計和「吸睛」度，所以時裝品牌經常聯同不同品牌一起合作，又或是找來藝術家作品或動漫人物出現於服裝上，都正正是最快捷又最易令消費者

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