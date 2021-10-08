沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort 副刊版 2021/10/08 分享： 沖繩向來是港人的度假天堂，機程只需三個小時內，就可以擁抱如夏威夷般的海灘美景；獨特的美式和風氛圍，更叫旅人們百去不厭。最近沖繩的古宇利島及本島迎來3間全新Resort，可享受寧靜的海島生活，希望疫情過 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 2021/09/24 塞納河旁新明珠巴黎白馬莊園酒店 9月華麗登場 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 2021/09/03 首家凱悅酒店落戶蘇梅 純白簡約打卡風格 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 2021/08/20 米蘭普斯貝酒店 推出獨家體驗包場賞《最後的晚餐》 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 2021/08/06 The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 2021/07/23 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 沖繩 酒店 旅遊資訊 日圓