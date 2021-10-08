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沖繩整裝待發 古宇利島連開兩豪華Resort

副刊版 2021/10/08

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沖繩向來是港人的度假天堂，機程只需三個小時內，就可以擁抱如夏威夷般的海灘美景；獨特的美式和風氛圍，更叫旅人們百去不厭。最近沖繩的古宇利島及本島迎來3間全新Resort，可享受寧靜的海島生活，希望疫情過

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欄名 : Travel

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