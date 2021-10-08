室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 副刊版 2021/10/08 分享： 古老當時興，以往曾風靡一時的後生仔玩意如滑板、Roller，竟然又再反彈！對中年一輩來說，沙田「賓仕」可說是出賣年齡系列。最近鰂魚涌新開了一個全新的室內滾軸溜冰場「Bun,s 2020」，佔地更是全港 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 2021/10/07 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 2021/10/06 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 2021/10/05 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 2021/10/02 萬聖節到南豐紗廠 走進伊藤潤二的詭異世界 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 2021/10/01 Trip.com 10月1日搶「買1送1」優惠券 贏iPhone 13及海洋公園門票 滾軸溜冰 運動 親子活動