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室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷

副刊版 2021/10/08

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古老當時興，以往曾風靡一時的後生仔玩意如滑板、Roller，竟然又再反彈！對中年一輩來說，沙田「賓仕」可說是出賣年齡系列。最近鰂魚涌新開了一個全新的室內滾軸溜冰場「Bun,s 2020」，佔地更是全港

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欄名 : 本地遊

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