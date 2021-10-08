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二二八事件

副刊版 2021/10/08

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蔣介石軍隊曾武力鎮壓超過一萬八千名台灣人！聽來匪夷所思，卻是千真萬確事實，這便是著名的「二二八事件」。

二次世界大戰後，日本投降，蔣介石國民政府委派福建省陳儀接管台灣，可惜管治不善，貪官腐敗軍紀不良，引致民不聊生，經濟倒退。在一九四七年二月二十七日，軍警在調查私煙時，因不當使用公權力而造成民眾死傷，令本已滿肚怒氣的台灣人群起示威，二月二十八日（二二八）在行政長官公署前集合時，竟遇上軍隊逮捕，並開槍掃射，致令多人遭殺害，各地隨即群起反抗。陳儀見勢色不對，便向蔣介石求救，派來過萬大軍以武力鎮壓，部隊用極端暴力包括集體射殺和虐待被捕者，最終近兩萬人喪命，台灣也進入歷史最長的戒嚴狀態達三十八年。

國民黨失敗退守台灣，蔣介石成為台灣中華民國第一任總統，並且多次連任，期間當然禁止人民提及過去血腥往事，惟歷史事實不可埋沒，現代台灣人雖甚少提及，但始終是台灣歷史上的疤痕。

甫抵的台灣人殺害舊有的台灣人，但無論新舊到達都是來自中國內地，二二八事件其實是中國人殺害中國人，就如其他戰爭一樣，背後是為爭奪權力和利益，令人齒寒是當權者殺害平民，有槍的欺負無槍的，而大家都印記着中國人基因。

祖國現今團結富強，只盼中國人打中國人的醜惡歷史不再重演。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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