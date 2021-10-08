人工智能KOL仿真度愈來愈真，若不是早已知道她們是虛擬，我會以為真有其人。第一代爆紅的智能KOL Lil Miquela，尚且一眼看出是人工智能產物，明顯是假人，但發明她的人工智能公司「賦予」她擁有人的特質—來自洛杉磯、十九歲、是一位歌手兼模特兒、擁有巴西與西班牙血統、有雀斑、熱愛時尚。

Miquela自二○一六年面世以來，已坐擁逾三百萬粉絲，高檔品牌Fendi、Burberry、Alexander Wang也有起用她在IG替其產品作代言宣傳，是時尚界新寵。去年，這個虛擬人物在IG宣布與「男友」分手，令她心碎和脆弱。而有趣的是，竟有大批真人粉絲留言安慰，盼她盡快走出情傷。我比較理性，對待真人尚且慢熱，更何況明知是假，所以，我對這類擺明全都是假的東西都可「感動」真人粉絲的事情，覺得奇特兼匪夷所思，心想，究竟人類是否感情太空虛，要把感情投放在假人身上？

Miquela是一六年出品，那時仍可看出是虛擬樣貌。眼見成長在數碼年代的年輕人受落，研製人工智能KOL的公司當然繼續揼本精益求精，五年後的今天，這類人工智能KOL已「進化」到幾可亂真，兼且完美無瑕。若大家在網上搜尋中國的AYAYI、日本的Imma，還有韓國的Rozy、Rui和Kim Reah，你會發現，若不是有人告訴你，她們只是人工智能產品，你未必會懷疑她們根本不是人。現在，很多名牌都開始採用這類AI KOL，例如中國研發的AYAYI已成為Guerlain的代言人，好處是品牌不用再擔心沿用真明星的風險（例如爆醜聞、扭計、抬高身價等），能全盤控制。若男藝人不能娘腔塗脂，那在AI KOL身上就完全不成問題，六舊腹肌滿面鬍鬚，慢慢變又得、即刻變又得，方便快捷省麻煩。

我們已踏入「假的真得了」的年代，這個趨勢是無可避免的。但在追求完美無瑕、全盤操控和高端科技的過程中，我們人類是否失去了一些人類珍貴的本質？