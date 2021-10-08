林鄭宣讀了本屆政府最後一份施政報告，這是否她最後一份？不知道，也不作揣測。

這份最後的施政報告充滿宏圖大計，更似是新官上任時對未來所訂的計劃與承諾，這便難免使坊間產生不少狐疑，這是在畫餅充飢，還是另有所圖？若是一些急切需要解決的問題同時也得到有效回應，此種狐疑可以減少。特區政府有必要迅速行動，把最逼切的問題解決掉，港人才會對那些長遠計劃有信心。

最為市民關心的，還是何時可通關。這對香港的經濟、民心、家庭團聚、心理健康都十分重要，現在是拖得太久了。政府吹的風是要內地與香港專家對接解決一些技術問題，坊間的傳說是如何落實可追蹤新冠確診者的健康碼或通關碼，現時一種說法是要多等4、5個月才可解決這問題。

我使用過「粵省事」程式的二維碼，也在內地酒店隔離過，明白內地的一套的確十分嚴謹，但非常奇怪為何特區政府不在早幾個月主動研究這些技術細節，要清零了這麼久後才如夢初醒？把通關再推後幾個月，對香港的破壞及人民的傷害有多大，一些人是否不放在眼中？

樓價高與土地不足 一個硬幣兩面

施政報告對長期影響着香港的土地房屋問題，倒是沒有放過。人所共知，樓價貴、房屋細小且不足，是香港很尖銳的問題，亦是社會各種矛盾的重要來源。港人生育率低，人口結構不平衡，主因之一是樓價太貴。貧富鴻溝之存在，很大程度上是有些家庭擁有物業，得享樓價升值帶來的紅利，但接近一半的家庭卻無此福份。經濟若發展不順，年輕人的事業也會受制，而經濟發展也很受寫字樓租金的影響。樓價高與土地供應不足，是一個硬幣的兩面，施政報告重視土地是對的。

在中短綫上，施政報告說已找到350公頃土地，足夠10年內建公營房屋33萬個單位，另外也會爭取尋找土地，以供建設10萬個私營房屋單位。33萬個公營單位，對公屋輪候問題也算是可以解決了，只是大多數都要在較後時間才建成，最初幾年輪候隊伍將仍存在；不過，10萬個私營房屋平均只等於每年1萬，而且是否有地還沒有多大把握，顯示未來10年樓價仍會因供應不足而無法平穩下來。

10萬私樓目標 難紓龐大短缺

每年1萬個單位是甚麼概念？在80年代，每年新增的私營單位常有接近35,000，90年代也常接近3萬個單位，近年則長期短缺，有時連1萬個也沒有，歷年積累下來的短缺壓力頗大。香港人口沒有怎麼增長，甚至下降，但住戶數量卻是每年增加，大約每10年上升10多個百分點。若沒有重大的經濟不景，未來10年樓價還是有上升壓力。

在土地長綫供應方面，施政報告拋出了一個願景，便是把新界北區的3萬公頃土地連接起來，發展成一個有250萬人口、65萬份職位的地區。這個願景方向正確，規模亦大，從前我在土地供應專責小組中參與討論時，最多涉及不到3,300公頃的土地，現在卻突然說3萬公頃有望了，豈不震撼人心？我未見過詳細計劃，不知能否成事，但有4點可說。

第一，在解決黑暴、立法會受到癱瘓時，這個發展大計一定會遇到重重阻力，但現時香港政治環境已變，成功的機率增加不少；第二，在新界北的山頭或是奔赴深圳灣的車上向北一看，可見深圳繁華的大都會氣象及香港這邊的荒涼，反差甚大，這不合經濟發展的邏輯。新界北區與世界有數的高科技中心比鄰，土地金貴，但現在卻無有效使用，豈非浪費？

發展北區 融合大灣區關鍵

第三，發展北區是融合大灣區的重要步驟，對港很具戰略意義；第四，資金不是問題，政府要負責的主要是基建，我素來不贊成政府花費太大，但只要投資的效益大於成本，便是有利可圖的生意，就算要借錢也應投資。中央正在深圳及大灣區一帶打造世界頂尖的創新科技中心，而且已有成效，香港不趕緊配合此發展，為自己帶來更大商機，更待何時？

施政報告也提到「明日大嶼」的建設。我一向支持此議，香港土地昂貴，在有戰略性的地方填海製造土地，成本不低，但效益更大。「明日大嶼」的建設包含了快速可達中環的港鐵，對擴充香港商業及金融業務的容量大有好處。

新界北區及「明日大嶼」都是長遠項目，但卻可能起到倒逼今天的地主快點建造樓宇的作用。若將來有大量土地供應，今天坐擁土地不去發展，豈不與自己腰包過不去？但能否倒逼成功，卻需要一重要條件：政府須有具體的實質行動，證明這些大計不是空中樓閣，將會逐步推動，否則若人人認為這些只是吹水，哪會構成壓力？

（作者因事，將停寫4周，11月12日復稿）

▲ 樓價高與土地供應不足，是一個硬幣的兩面，施政報告理應重視土地。（陳國峰攝）