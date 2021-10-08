力爭融合灣區發展 增發展機遇

行政長官林鄭月娥前日發表任內最後一份施政報告，經過2019年黑暴事件、新冠疫情，以至實施國安法和完善選舉制度後由亂轉治，本屆政府算是在驚濤駭浪中回復平穩。是次施政報告無論在願景、規劃、視野，均是香港再飛躍的計劃大綱圖，為香港作長遠規劃，配合現時國家政策及掌握發展機遇，難怪被部分傳媒形容為向國家領導人爭取連任的計劃書。

分拆運房局 土地房屋一體化

在政府重組架構方面，早前有政黨提出「以民為本，積效導向」的地區治理觀念，並提議重組發展局和運房局、調整食物及衞生局和民政事務局管轄範圍等，好讓土地及房屋供應的決策效率及問責性有所提升。政府亦從善如流，施政報告提出分拆運輸及房屋局，並研究分拆後的房屋局和發展局有否理順空間，令土地發展和房屋供應一體化，有助更集中處理公營房屋短缺，以及北部大都會區城市發展和平衡保育休憩消閒城市設計的整體性。

特首亦提議設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務，以及商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心，有助將文化體育包裝成產業推展，雖可能較以往商品化，但應更具成本效益，連繫文化體育旅遊的產業鏈亦應更強、更聚焦。

今屆奧運港隊取得佳績，市民及各政黨均期盼政府能投入更多資源，發展本港體育產業，以及培訓更多精英運動員，爭取提升市民體育興趣和提供足夠場地，亦是大勢所趨，長遠而言亦能提升整體市民的健康質素。

至於設立文化局，早在梁振英在任特首時已經帶頭推動，卻因立法會反對而未果，十年人事幾番新，雖然西九文化區建築群和很多保育設施相繼落成及完善，但仍缺乏一個政策局統領整體文化發展保育，以及整合與大灣區共同推展文化藝術傳承及保育。

設文化局 統領整體文化保育

在房屋及土地問題上，告別劏房及籠屋已成來屆政府重中之重，現時公屋編配人均標準面積只有75.35平方呎，一些劏房及籠屋居民擠於十數尺住所，更是香港貧富懸殊加劇的最佳特寫。除了先前提出的「明日大嶼」長遠方案，政府亦為新界北部都會區發展建立中長期發展方針。據施政報告指出，在未來10年，政府已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，但是由於集中在新界北，相信本港仍有一段時間才可實現劏房全取締，以及滿足輪候公營房屋的需求。

新界北大都會區發展策略包括天水圍、元朗、粉嶺和其相鄰鄉郊地區，以及處於不同發展階段的新發展區，如古洞北、洪水橋、新田、落馬洲、文錦渡等西北地區，除了釋放大量土地，加上完善口岸物流人流配套，更可以配合整體發展，減少以往「插針」式覓地思維，配合、順應國家和大灣區大都會區長遠合作及發展，亦成為重要考慮因素。

新界北發展 助減「插針」式覓地

有政黨早前提出，希望政府改變「邊境思維」，不能將一些厭惡性設施興建在香港邊境的地方，忽略與大灣區和深港長遠大都會地域發展及經濟融合的長遠發展需要，亦有一些組織提出新建議，包括收回4大地產商以及鄉紳的土地，提升政府可供未來發展的土地容量、考慮研究郊野公園邊陲及綠化帶建屋等。

事實上，相信中央會在未來透過大灣區發展加快融合香港及澳門特區，加大整體發展空間的軟實力，土地供應和各項基建運輸硬件均會大力配合，最近公布擴大前海發展區域便是最佳例子。特區政府必須放棄以往小範圍管治思維，只要發展方向與中央並駕齊驅，以區域性視野處理問題，爭取大灣區發展話語權及資本，並且認清問題根本，必定可解開香港深層次矛盾。（文章只代表個人立場）

▲ 特區政府必須放棄以往小範圍管治思維，以區域性視野處理問題，爭取大灣區發展話語權及資本。圖為深圳前海擴大區域及后海灣大灣區。（程志遠攝）