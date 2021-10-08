從Facebook死機 想到蝴蝶雙飛

我住在郊外，不時有蝴蝶在露台外飛舞，近日開車時亦有一些蝴蝶迎面撲來。這些雖在身邊發生，但我無理會，或在腦海多思索一下，因為得閒只顧上網，直至3天前早上。Facebook（fb）、Instagram及WhatsApp在本港時間星期二凌晨全面「死機」，多個小時後才恢復。我早上起來，如常呷着咖啡，卻看不到Facebook、Instagram，好像無事可做，呆望屋外蝴蝶在穿花飛舞，忽然想到自己從來不知道為何蝴蝶經常一雙雙在飛快追逐？牠們只是在嬉戲嗎？

未講蝴蝶雙飛的科學之前，先說一說Facebook等網上社交媒體的「蝴蝶效應」（Butterfly Effect）。今次fb等「死機」之後股價跌，有報道指老闆朱克伯格身家幾小時損失逾60億美元，其中或者也受前僱員曝光數萬頁內部文件的風波影響。該前員工指，fb明知其平台被用來傳播仇恨及錯誤信息等，卻「選擇以賺錢為先」。

身家突然大縮水對朱克伯格來說也不是頭一遭，去年美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德因白人警察粗暴壓頸死亡，引發的「蝴蝶效應」，也令他個人資產減少逾70億美元。該次「蝴蝶效應」，是指弗洛伊德死後fb出現很多仇恨言論，也有「老作」的錯誤信息，而fb被指未對其平台的發帖言論採取足夠監管，全美多地爆發大規模示威抗議警暴期間，出現騷動，有人歸咎fb等社交媒體促成。

在民權組織呼籲下，另一波「蝴蝶效應」顯現，大批品牌集體暫停在fb賣廣告，廣告收入是社交媒體收入來源，fb營收幾乎全部來自廣告，於是股價大瀉，蒸發朱克伯格的身家。

也許大家已聽過「蝴蝶效應」，氣象學家勞倫茲（Edward Norton Lorenz）在70年代提出，大意是一隻南美巴西的蝴蝶偶爾扇動幾下翅膀，可能數周後在美國得克薩斯州引起龍捲風，原因在於蝴蝶翅膀的運動，導致身邊空氣系統變化產生氣流，繼而引起其他系統產生變化，連鎖反應導致龍捲風。

網上輿論的形成及後果，機制亦差不多，最初就是一個帖子或網上某段小消息，引起眾多因素捲入，事態爆炸性擴大，有時導致事實出現偏差，有時輿論出現一面倒負面評價，即所謂網上公審。但上網的人可匿名，或者身份是假的，言論卻隨意，「蝴蝶」掀起震波後消失，詆毀別人後走甩，除非fb或其他社交媒體認真處理，例如作出屏蔽。此所以美國輿論不時批評fb，說應加強監管，以免搞到世界滿布恨意hate in the air。

蝴蝶壽命只約兩周 一生只求愛

對於大多數蝴蝶來說，才不理會這些，牠們平均2星期的短暫一生不求掀起甚麼，只想求偶，love is in the air。為了遇上真命天子，牠們有策略：首先着件靚衫打扮下，蝴蝶會盡可能展示艷麗的翅膀，例如從粉色到彩虹般不等，給其他蝴蝶訊號，因為蝶女見到爛身爛世的蝶佬會避開。

蝴蝶翅膀上的色素化學物，能吸收某些波長的光，反射其他波長的光，於是顯現特定顏色，一些物種如大藍閃蝶，其翅膀由數百萬個微小如魚鱗的鱗片組成，不同顏色組合一起並反射光波，為蝴蝶織成鮮艷戰衣。

有靚衫還不夠，也用香水，夜晚翅膀多美麗都無用，蝴蝶會散發氣味來交流，吸引啱key的配偶。由於雄性蝴蝶需要競爭以贏得「女神」青睞，就和人類世界一樣，識靚女「爭崩頭」，於是雄性會發出一種規律的脈衝波吸引雌性；它還有另一功能，就是模仿蝙蝠捕食時發出的聲音，其他雄性聽起來有威脅。

蝴蝶利用顏色、氣味、聲波找到對方，求愛便開始，一對潛在的「戀人」中，雄性會發出一種pheromones（有譯外激素，是生物釋放出身體外的化學物質），來吸引雌性交配。一般雌性蝴蝶要求雄性在接近前，「跳番part舞，show吓quali」，於是大家會見到一隻蝴蝶在另一隻身邊飛來飛去，大家見不到的是雄蝶一邊死跟，一邊釋出大量pheromones，不過仍經常被挑剔的雌蝶拒絕。面對拒絕時，堅定態度至關重要，於是繼續纏身雙飛，直至OK。

值得慶幸的是，對於雄性蝴蝶來說，短暫一生中沒有其他事要去煩，不用愁錢，又不用上網，可以專心識女仔，大自然多麽奇妙啊！在Facebook「死機」的日子，我重拾近年只顧刷手機而選擇不去享受的樂趣，就是像個孩子般關心並發問有關大自然的事。

然而公平點說，如果無得上網，我亦不能即時查到蝴蝶雙飛的知識，可能要像以前去圖書館查書，所以fb等社交媒體雖然有各種各樣不足、互聯網上有諸多假嘢，但科技帶來方便，就如硬幣凡事有兩面。我們不是蝴蝶，生活複雜很多，但可以學蝴蝶，非常的活在當下，一起運用智慧和努力來淨化環境吧。