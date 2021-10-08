心理健康工具包 做好兒童「守門人」

疫下世界各地愈來愈多兒童的精神健康出問題，本港教育局專家指，教師是識別和幫助高危學生的關鍵人物，促學校安排心理學家向教師作分享，並安排新入職教師接受「守門人」訓練。不過，單靠理論訓練並不夠，當局應與專家製作一些工具包，幫助教師和家長更易識別出孩子有焦慮和自殘傾向，才能做好守門人角色。

英國皇家精神病學院報告指，今年4至6月間，18歲以下兒童向國民保健署（NHS）精神病科求助人數多逾19萬，比前年同期的9.7萬大增95%。美國疾控中心（CDC）數據也顯示，去年因精神問題入院的5至11歲兒童及12至17歲少年數目，分別增加24%和31%。

日「心情天氣」軟件 掌握學生壓力

香港暫時未有疫下兒童因精神健康求助的最新數字，但早前公布的15歲以下兒童自殺率由前年0.7增至去年1.3，反映青少年自殺率有上升趨勢。

教育局教育心理學家李頴怡日前在網誌指，學生自殺及精神問題的危險訊號，是求救的訊號，只是高危學生不會向教師透露問題，只在朋輩面前表達想法，因此當局近年着力提供「守門人」訓練及資訊給教師和家長，並展開「學生守護大使」計劃，以便識別和幫助有精神健康問題的學生，並及時轉介接受專業支援。

盡管專家強調「守門人」訓練的重要性，但未有透露是否所有教師都接受相關培訓，也沒披露訓練內容和成效。假如培訓只着重理論性，很難幫助到剛入職的教師。港府可參考外國經驗，製作一些具體工具包，幫助師生和家長識別到自殺高風險學生才算有用。

日本大阪市今年4月向中小學生發放「心情天氣」軟件，要求學生在早會時在平板電腦上按「晴」、「多雲」、「雨」和「雷」4個選項選擇當天心情，輸入結果會傳送到教師的電腦，有助老師掌握到學生的心情壓力變化，對新入職老師幫助甚大。

美國佛州Simply Healthcare與美國兒科學院合作，推出網上工具包，提供系列資源支援有精神困擾兒童，包括教家長如何與子女交談的技巧、獲得社區支援方法以及防止自殺熱綫等。一些組織更為家長和教師提供QPR訓練（見表），讓他能做好守門。

正念冥想瑜伽 改善睡眠助抗逆

美國楊百翰大學（Brigham Young University）臨床心理學家製作出一種新紙牌遊戲Cosmic Battle Training，幫助青少年在打牌時關注到一些情緒問題，並教導他們應對焦慮、抑鬱的技巧，從而改善其精神健康。

此外，家長和學校也可透過教授孩子正念冥想，排除負面思緒。美國史丹福大學醫學院的研究發現，學童接受冥想或瑜伽訓練後，除紓緩緊張情外，睡眠質素更有所改善，平均每晚多睡74分鐘。疫下兒童焦慮感增加，能及早識別有問題兒童並提供支援固然好，但須有具體的工具包協助才能事半功倍，更重要是為兒童提供情緒處理方法，才能提升他們的抗逆能力。

▲ 疫下兒童焦慮感增加，須提供情緒處理方法，才能提升他們的抗逆能力。（資料圖片）