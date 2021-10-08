現在我駕駛之前都有個習慣，即使我懂得路綫，我也先用手機的地圖App設定終點，看看心目中的路綫有沒有塞車，要用多少時間才可以到達，會不會有另一條路可以快些到達終點。

最近有一次，我慣行的路綫不知是交通意外還是壞車，地圖App建議我走另一條路，我朝相反方向開車，繞了一個大圈，卻節省了不少時間。

人生也如是，要到達目的地有很多不同的路綫，但最重要的是你要很清楚自己的終點在哪裏。有時最短的路並不一定最快到達目的地，當這條路被堵塞了的時候，我們可能要繞個大圈，朝偏離目的地的地方前進；但地球是圓的，即使你朝相反方向前進，只要你清晰地知道自己的目的地在哪裏，最終也可以到達。

當然，人生不像地圖App，有衛星導航幫你找出最快或最便宜的路綫，我們只可以見步行步，根據當時的情況，作出自己的判斷。但只要你知道目的地，即使路綫不完美，遲早也可以到達，總比去了一個自己不想去的地方好。

人生只可以活一次，沒有之前的經驗可以依靠，別人的成功經驗可以參考，但不一定可以重複，沒有天時地利人和，結果便不一樣。正如地圖App今日指示給你的最佳路綫，不同日子或不同時間，會變成不大理想的路綫，因為路面交通時刻會有變化。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》