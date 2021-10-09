跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史 副刊版 2021/10/09 分享： 亂世中要沉澱思緒，不妨到人流稀少的墳場來趟小散步。坐落在跑馬地的幾座墳場，其實是19世紀香港開埠發展史的寶庫。細看墳墓的聖母雕像和碑文的年份，字體優雅，教人思量無限。 作家陳天權鍾情遊走本地城鄉，探索歷 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 今日 MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 2021/10/08 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 2021/10/07 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 2021/10/06 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 2021/10/05 香港挪亞方舟推出「翱·飛行」活動 模擬機艙學習航空知識 香港 意大利 跑馬地 古蹟 葡萄牙 天主教 基督教 東正教 何東 嘉諾撒聖心書院