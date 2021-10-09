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跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史

副刊版 2021/10/09

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亂世中要沉澱思緒，不妨到人流稀少的墳場來趟小散步。坐落在跑馬地的幾座墳場，其實是19世紀香港開埠發展史的寶庫。細看墳墓的聖母雕像和碑文的年份，字體優雅，教人思量無限。

作家陳天權鍾情遊走本地城鄉，探索歷

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欄名 : 本地遊

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