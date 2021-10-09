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MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集

副刊版 2021/10/09

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商場中庭特設「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」，Monchhichi特別版公仔及多款期間限定的精品及食品。身穿燕尾服的萌趣Monchhichi魔術師，手執神奇魔術棒及搶眼黑紅紳士帽，讓顧客打

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欄名 : 本地遊

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