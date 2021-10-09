新田科技城宜多管齊下 拓創科優勢

特首在本屆任內最後一份《施政報告》提出多項創科用地和基建的新措施，包括研究擴充香港科學園、構思興建第二個先進製造業中心等。筆者贊同港府為創科行業增加土地，此舉對緩解創科界多年來面對工作及研發空間不足的問題有積極作用，然而筆者亦想指出，土地和基建是硬件，在建設這些硬件的同時，仍要多項配套政策貫徹執行，才能發揮具規模效益的科技產業優勢。

《施政報告》中最吸引筆者眼球的，莫過於「新田科技城」。現時正在興建、位於河套地區的「港深創科園」佔地87公頃，其規劃的總樓面面積已大約等於3個香港科學園，可是與深圳河對岸面積超過300公頃的「深圳科創園區」比較，仍然相形見絀。為此，特首提出善用落馬洲管制站和比鄰部分魚塘及鄉郊土地，獲得額外150公頃土地，再與「港深創科園」整合發展為「新田科技城」。

應吸引中外優質科企進駐

筆者認同以上的發展方向，甚至認為比起以往任何一個創科項目，如數碼港、科學園等，「新田科技城」更具野心。然而，若它要成為《施政報告》所言的「香港矽谷」，筆者認為港府還須在多方面下功夫。

首先，發展「新田科技城」得出的樓面，最終還是要由創科企業進駐，才能用得其所，因此如何從內地和海外引入優質科技企業，才是重中之重。現時港府領導的旗艦項目「InnoHK創新香港研發平台」已招攬了28所由海外著名大學與本地大學合辦的研發實驗室。這些項目尚需時間開花結果，現時評論其成效為時尚早，筆者認為港府可把這些研發實驗室移至「新田科技城」，更重要的是着力提高其商品轉化率，以及引入資金。

港府也可參考新加坡的做法，以直接資助或稅務優惠的方式，吸引具市場影響力的科企進駐「新田科技城」，如此才能吸引全球創科人才和創業家滙聚，產生科技產業的群聚效應，提升本港整體創新水平。

其次，現時香港有16所「國家重點實驗室」，其研究範圍主要是醫學、化學、精密加工技術、光電子技術等，港府可讓它們落戶「新田科技城」。長遠而言，當局應爭取在「新田科技城」成立「國家實驗室」。中國的實驗室大致可分為校級、市級、省或部級、「國家重點實驗室」和最高級的「國家實驗室」，目前大約有250多家「國家重點實驗室」分布全國，唯獨「國家實驗室」只有5家。

作為等級最高、數量最少、投資最大的實驗室，「國家實驗室」代表了中國在相關領域的最高科技水平。一旦設立了「國家實驗室」，香港便要以國家現代化建設和社會發展的重大需求為導向，承擔國家重大科研任務，並且要產生具有原始創新和自主知識產權的重大科研成果。當然，「新田科技城」的國際形象亦會大幅提升。

創科＋工業 助平衡經濟格局

《施政報告》也提出政府架構重組方案，供下屆政府考慮執行，初步方向包括擴大創新及科技局為「創新科技及工業局」。筆者認為由創科局領導本港工業發展，將有助推動以創科為核心的本港再工業化發展，希望有更多高附加值、高技術含量的製造工序和生產綫可在香港落戶，平衡現時依靠金融、地產和服務業的經濟格局。此外，筆者上月剛經歷了選委會界別分組一般選舉，筆者所屬的界別是「科技創新界」，故建議新決策局應正名為「科技創新及工業局」，以免混淆。

最後，《施政報告》提及由金管局管理的「未來基金」，已任命3家私募股權投資機構為首輪普通合夥人，作「與香港有關連」的策略性投資（業界一般認為創科行業是其投資目標之一）。目前當局未透露投資機構的名稱，以及它們如何制定投資決策，此階段難言其成效，筆者建議可參考新加坡的做法，定立急需培育競爭力的行業，例如生物科技，再作出針對性和方向性的投資，如此才可以集中資源，把一個新興行業做大做強。

▲ 比起以往任何一個創科項目，如數碼港、科學園等，「新田科技城」更具野心，但要成為《施政報告》所言的「香港矽谷」，港府還須在多方面下功夫。（陳永康攝）