港積極發展綠色金融 邁向碳中和

隨着大氣中溫室氣體濃度上升，氣候變化已成為全球關注的議題。行政長官在新一份《施政報告》中對此也着墨不少，值得社會各界討論。

新氣候藍圖 減排策略更進取

根據《巴黎協定》，各締約成員必須提出自願減排溫室氣體的目標，並且每5年進行目標檢討與更新，全球不少地方先後訂立減碳的時間表和路綫圖。國家主席習近平表明，中國會努力爭取在2030年碳排放量達峰，並於2060年前實現碳中和，這是國家應對氣候變化的重要承諾，已寫進「十四五」規劃之內，香港也應該配合國家履行承諾，多管齊下，設法減低溫室氣體的排放。

行政長官在去年的《施政報告》中宣布，香港將致力爭取於2050年前實現碳中和，為此，她親自主持氣候變化及碳中和督導委員會，制定整體策略和監督各行動協作。環境局局長亦於昨日公布《香港氣候行動藍圖2050》，訂立更進取的減碳排放策略和措施，力爭在2035年前把本港碳排放量從2005年的水平減半，當局也會成立新的氣候變化與碳中和辦公室，加強統籌和推動深度減碳工作。

不言而喻，相關具體政策措施必然包括倡導能源效益，推廣基建智慧化和綠色建築。以本港的溫室氣體排放來說，發電大約佔總排放量3分之2，而接近90%電力都是用於建築物。換言之，建築物所耗用的能源，大約佔香港溫室氣體總排放量60%。

特區政府在2013年成立「推動綠色建築督導委員會」，就推動綠色建築制定實施策略。當局的最新目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少3至4成、住宅樓宇用電量減少2至3成，並且希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。

要實現碳中和，是挑戰也是機遇。新一份《施政報告》預告，未來15至20年，政府將投放約2,400億元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。我認為，綠色經濟轉型已是大勢所趨，需要動員社會各方力量，其中一個方向是積極發展綠色金融。

事實上，發展綠色金融已在各國成為熱門趨勢和重要的策略工具，特區政府在2017年的《財政預算案》中宣布推出政府綠色債券計劃，目的是鼓勵集資者以香港的資本平台，為工務計劃下具環境效益的綠色項目融資，立法會亦在2018年11月15日通過了根據《借款條例》動議的擬議決議案，落實政府綠色債券發行計劃，當時本人作為該擬議決議案小組委員會主席，支持並樂見其成。

研設碳交易平台 與灣區基建互聯

時至今日，當局應進一步推動發行綠色零售債券，引領市場及個人資金支持碳中和，致力使香港發展成為綠色企業和項目首選的融資平台，以至研究設立碳交易平台，既推動綠色金融的發展，也彰顯全社會支持及應對氣候變化的決心。

香港在發展綠色金融方面的專業服務，具有很大的優勢。本人曾擔任香港品質保證局主席，了解到該局是亞太區具領導地位的認證機構之一，對於促進區內綠色金融和綠色項目的發展不遺餘力，自2016年開始「綠色金融認證計劃」的研發工作，為發行者的綠色金融債務工具提供第三方認證服務，並於2018年3月正式推出。計劃參考了多項國際及國家標準，不但有助提升綠色金融的公信力及持份者信心，更有助推動環境友善投資，以及促進香港及大灣區綠色金融和產業的發展。

同時，香港更應善用一國兩制優勢，除了完善本身的政策措施，也應強調粵港澳大灣區「9＋2」城市在這方面的合作，包括交通、水電等基建的互聯互通，打造更多綠色基建項目，透過區域合作和共同投資，協力實現碳中和。

▲ 建築物所耗用的能源，大約佔香港溫室氣體總排放量60%，當局的最新目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少3至4成、住宅樓宇用電量減少2至3成。（資料圖片）