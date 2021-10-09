減排救地球 由個人做起

今年全球不少地區都遭受極端天氣引致的天災所影響，相關新聞片段令人震撼：美國加州的山火燒毀多幢房屋；歐洲多國受水災影響，德國多條村莊遭到洪水破壞；極端熱浪侵襲太平洋西北地區，專家估計高溫導致加拿大西部海岸約有10億隻海洋生物因異常高溫而死亡。類似因極端天氣導致的天災會否在香港發生？其實，我們的冬天比之前暖得多、夏季又不時有破紀錄的高溫日子、亦有頻繁的大雨和維多利亞港海平面上升，上個月更是有紀錄以來最熱的9月。

氣候劇變 「人類生存紅色警報」

聯合國在8月發表了有關氣候變化報告，科學家們觀察到每個地區的氣候發生了前所未有、且幾乎不可逆轉的變化，聯合國秘書長古特雷斯形容，報告是「人類生存紅色警報」（code red for humanity）。特區政府推出了一些措施，例如《香港清新空氣藍圖2035》、昨天公布的《香港氣候行動藍圖2050》等，以應對氣候變化以及其對環境、社會和經濟的影響，以上兩項綠色措施與我們長遠可持續發展目標脗合。

聯合國環境與發展世界委員會於1987年發表的報告中，把可持續發展定義為既能滿足當代需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式，目的是將環境和資源消耗減少到可持續水平，同時保持經濟績效和社會凝聚力。這需要我們的不同部門系統進行審慎及長遠的結構性改變，以作配合。

古特雷斯曾表示，到2050年實現碳中和乃當今世界最為緊迫的使命。香港亦力爭2050年前實現碳中和，行政長官在星期三發表的施政報告建議，在環境局成立氣候變化與碳中和辦公室，以及在未來15至20年投放約2,400億元，推行減緩和適應氣候變化的措施。

若把我們的發電組合和交通運輸改變，可以改善約8成多的溫室氣體排放。本港亦正逐步減少燃煤發電，政府的目標是預計在2035年或之前，停用煤作日常發電，並會由天然氣機組及非化石能源取代。誠然，這有一定代價，有研究指燃氣成本約為燃煤3倍，但為了將來的環境，為了下一代的孩子可以呼吸到更清新健康的空氣，我們是值得一起付出這代價的。

可再生能源發電 僅佔港1%耗電量

可再生能源會否是考慮之列？可再生能源幾乎不會排放溫室氣體或空氣污染物，但在香港所產生的電力只佔耗電量約1%。受到土地、水域、山丘的限制，估計由現時至2030年，本港能夠以風力、太陽能和轉廢為能實現可再生能源，約為總耗電量的3%至4%，與國家訂下的40%目標相差頗遠。

在綠色交通方面，本港目標是2050年前達致車輛零排放，並在2035年或之前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車。我們已淘汰了80,000輛歐盟四期之前的柴油商業車，並向環保商用車輛提供稅務寬減，計劃實施以來已提供約20億稅務寬減；政府亦積極推動電動和其他新能源公共交通工具及商用車輛，包括試行以氫燃料電池驅動的巴士和電動的士。

推電動車減排 燃煤發電成致命傷

至於電動車稅務寬減和以電動私家車替換舊私家車的「一換一」計劃，2015年起總免稅額超過84億，現時約每6輛新登記私家車，便有1輛為電動車。這是一個很好的進展，但電動車充電所需的電力，又會影響到我們的碳排放量。就如先前所說，倚賴燃煤發電是我們最大的挑戰。

我們以如此漸進式的推展，能否達到可持續發展目標？這確實需要多方面包括公營及私營機構參與，才可有效地在法律和行為上作出改變。就如全球首位徒步完成南北極計劃的極地探險家Robert Swan所說，地球最大的威脅，就是你相信別人會去拯救她。

或許我們也要反思，應如何調整我們的生活方式，以協助拯救迅速惡化的地球和環境。如何能節約用電，減少浪費各樣資源？若每個家庭和工作間都把空調恒溫度數調高2℃，電力消耗將減少6%，一個簡單動作就能有頗大改變。

讓我們對地球友善點，從今天起由自己開始為環保做多一點工作。

▲ 本港正逐步減少燃煤發電，政府的目標是預計在2035年或之前，停用煤作日常發電，並會由天然氣機組及非化石能源取代。（資料圖片）