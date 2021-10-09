星凱‧堤岸交樓標準示範單位 置業家居 2021/10/09 分享： 5座28樓H室 527平方呎 2房 作者：梁子謙、徐愷婷 責任編輯：阮詠儀 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區 今日 星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 今日 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 星凱‧堤岸必讀懶人包 今日 星凱‧堤岸必讀懶人包 你可能感興趣 星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區 今日 01:00 星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區 各戶型價單分析 今日 01:00 各戶型價單分析 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 最新專欄文章 更多 星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區 今日 星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區 星凱‧堤岸必讀懶人包 今日 星凱‧堤岸必讀懶人包 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 今日 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股