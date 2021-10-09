星凱‧堤岸必讀懶人包

1.設公共運輸總站預留空間建小巴站

星凱‧堤岸屬大型新盤，不少人只留意或着眼基座約10萬呎商場配套，容易忽略其他基座設施。星凱‧堤岸住宅樓層由5樓起，住宅之下為基座平台層（P/F），設有園林及住升降機大

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