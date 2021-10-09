星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區

【施政報告前開價】千伙單位大型全新盤連二連三部署出擊，沙田星凱‧堤岸打頭陣，首張價單折實呎價$1.58萬至$2.2萬，1房折實最平$617.4萬起，料下周開售；而將軍澳石角路新盤或短期命名截擊。

第四季

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