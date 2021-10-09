星凱‧堤岸折實價 $617.4萬起 火炭大變身轉型住宅區 置業家居 2021/10/09 分享： 【施政報告前開價】千伙單位大型全新盤連二連三部署出擊，沙田星凱‧堤岸打頭陣，首張價單折實呎價$1.58萬至$2.2萬，1房折實最平$617.4萬起，料下周開售；而將軍澳石角路新盤或短期命名截擊。 第四季 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 今日 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 星凱‧堤岸交樓標準示範單位 今日 星凱‧堤岸交樓標準示範單位 星凱‧堤岸必讀懶人包 今日 星凱‧堤岸必讀懶人包 你可能感興趣 各戶型價單分析 今日 01:00 各戶型價單分析 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 星凱‧堤岸交樓標準示範單位 今日 01:00 星凱‧堤岸交樓標準示範單位 最新專欄文章 更多 星凱‧堤岸必讀懶人包 今日 星凱‧堤岸必讀懶人包 星凱‧堤岸交樓標準示範單位 今日 星凱‧堤岸交樓標準示範單位 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 今日 星凱‧堤岸經改動連裝修示範單位 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 第四季十大焦點股 2021/10/04 第四季十大焦點股 施政報告 星凱‧堤岸 一手市場