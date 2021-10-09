東九龍KOKO RESERVE明日招標賣28伙 夥拍中銀推綠色按揭

會德豐東九龍新盤KOKO RESERVE明日（10日）起推出28伙單位招標發售，發展商聯同中銀香港為項目推出綠色按揭計劃，成功申請的買家可享$6,888額外現金獎賞。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，發展

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