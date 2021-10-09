東九龍KOKO RESERVE明日招標賣28伙 夥拍中銀推綠色按揭 置業家居 2021/10/09 分享： 會德豐東九龍新盤KOKO RESERVE明日（10日）起推出28伙單位招標發售，發展商聯同中銀香港為項目推出綠色按揭計劃，成功申請的買家可享$6,888額外現金獎賞。 會德豐地產常務董事黃光耀表示，發展 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 沙田名日‧九肚山推樓價85%一按 3年免息免供 今日 沙田名日‧九肚山推樓價85%一按 3年免息免供 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 2021/09/25 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起 2021/09/25 將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 2021/09/18 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 2021/09/18 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍