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東九龍KOKO RESERVE明日招標賣28伙 夥拍中銀推綠色按揭

置業家居 2021/10/09

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會德豐東九龍新盤KOKO RESERVE明日（10日）起推出28伙單位招標發售，發展商聯同中銀香港為項目推出綠色按揭計劃，成功申請的買家可享$6,888額外現金獎賞。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，發展

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欄名 : 新盤速遞

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