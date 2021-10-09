沙田名日‧九肚山推樓價85%一按 3年免息免供 置業家居 2021/10/09 分享： 長實沙田新盤名日‧九肚山推出最高八成半按揭，3年免息免供；發展商在科學園中庭長廊舉辦路演，介紹項目優勢。 長江實業地產投資有限公司董事黃思聰表示，適藉近日一手市場聚焦沙田區，名日‧九肚山推出全新「置長 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 東九龍KOKO RESERVE明日招標賣28伙 夥拍中銀推綠色按揭 今日 東九龍KOKO RESERVE明日招標賣28伙 夥拍中銀推綠色按揭 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 2021/09/25 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起 2021/09/25 將軍澳LP10加推179伙 2房折實$953萬起 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 2021/09/18 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 2021/09/18 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 一手市場 名日‧九肚山