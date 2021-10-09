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業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤

置業家居 2021/10/09

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【二手市況】綜合多名當區地產代理提供的資料，現時該區業主普遍對後市觀望而樂觀，全區共有約一成半業主封盤，當中以天賦海灣最多，有約10多個單位封盤。另外，部分看好後市的業主憧憬新站落成帶動當區樓價上升，

...

欄名 : 樓市熱話

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