業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤 置業家居 2021/10/09 分享： 【二手市況】綜合多名當區地產代理提供的資料，現時該區業主普遍對後市觀望而樂觀，全區共有約一成半業主封盤，當中以天賦海灣最多，有約10多個單位封盤。另外，部分看好後市的業主憧憬新站落成帶動當區樓價上升， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 今日 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 今日 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 你可能感興趣 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 今日 01:00 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 今日 01:00 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 最新專欄文章 更多 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 今日 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 今日 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 2021/10/02 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 瑧璈四正光猛 2021/10/02 瑧璈四正光猛 倚南享少海景 2021/10/02 倚南享少海景 施政報告 放盤 移民 天賦海灣 雲滙 嘉熙