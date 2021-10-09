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倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天

置業家居 2021/10/09

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特首林鄭月娥在新一份《施政報告》提出建設「北部都會區」，佔地約300平方公里，並提供約92.6萬個住宅單位。此區除涵蓋既有的天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮，亦包括有6個全新發展區，包括古

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欄名 : 樓市熱話

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