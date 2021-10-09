倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 置業家居 2021/10/09 分享： 特首林鄭月娥在新一份《施政報告》提出建設「北部都會區」，佔地約300平方公里，並提供約92.6萬個住宅單位。此區除涵蓋既有的天水圍、元朗及粉嶺/上水等已發展成熟的新市鎮，亦包括有6個全新發展區，包括古 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 今日 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤 今日 業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤 你可能感興趣 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 今日 01:00 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤 今日 01:00 業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤 最新專欄文章 更多 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 今日 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤 今日 業主睇好後市 天賦海灣約10多伙封盤 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 2021/10/02 半新樓1房戶易上車 最平$558萬可進駐港島區 瑧璈四正光猛 2021/10/02 瑧璈四正光猛 倚南享少海景 2021/10/02 倚南享少海景 施政報告 大灣區 豪宅 銀行 旭埔苑