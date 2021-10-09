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香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框

置業家居 2021/10/09

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香港室內協會成立30年，一直秉持創會宗旨，致力將室內設計的專業發揚光大！於剛過去的8月，由香港室內設計協會主辦本港室內設計界首個兼最大規模的「香港室內設計周2021」，連同香港特別行政區政府「創意香港

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欄名 : 地區‧人‧情

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