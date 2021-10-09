嘉湖山莊屋苑解構 置業家居 2021/10/09 分享： 景觀：6期及7期最優質 享米埔景 全屋苑位置分散，景觀差異大，當中最優質者為米埔景及中央公園景。米埔景單位集中在6期美湖居及7期景湖居，若單位位處20樓以上，更可外望深圳前海一帶海景，景觀更為開揚。由於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九） 相關文章 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 今日 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 嘉湖山莊屋則大觀園 今日 嘉湖山莊屋則大觀園 嘉湖山莊企理2房 今日 嘉湖山莊企理2房 嘉湖山莊特大睡房 今日 嘉湖山莊特大睡房 你可能感興趣 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 今日 01:00 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 嘉湖山莊屋則大觀園 今日 01:00 嘉湖山莊屋則大觀園 嘉湖山莊企理2房 今日 01:00 嘉湖山莊企理2房 最新專欄文章 更多 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 今日 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 嘉湖山莊特大睡房 今日 嘉湖山莊特大睡房 嘉湖山莊企理2房 今日 嘉湖山莊企理2房 嘉湖山莊屋則大觀園 今日 嘉湖山莊屋則大觀園 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 2021/09/25 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 嘉湖山莊 二手市場 放盤