景觀：6期及7期最優質 享米埔景

全屋苑位置分散，景觀差異大，當中最優質者為米埔景及中央公園景。米埔景單位集中在6期美湖居及7期景湖居，若單位位處20樓以上，更可外望深圳前海一帶海景，景觀更為開揚。由於

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