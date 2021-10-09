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嘉湖山莊屋苑解構

置業家居 2021/10/09

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景觀：6期及7期最優質 享米埔景

全屋苑位置分散，景觀差異大，當中最優質者為米埔景及中央公園景。米埔景單位集中在6期美湖居及7期景湖居，若單位位處20樓以上，更可外望深圳前海一帶海景，景觀更為開揚。由於

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九）

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