嘉湖山莊提供超過1.5萬伙，只設2房、3房及套3房戶型，另有複式單位供應。所有單位均為鑽石廳設計，不設露台。另外，分層單位的客飯廳、廚房及浴室面積相若，主要分別在於睡房和浴室數目，以及走廊長度。值得留

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