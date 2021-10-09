嘉湖山莊特大睡房 置業家居 2021/10/09 分享： 單位：美湖居1座中層C室 實用面積：544平方呎 間隔：2房 （原則：3房） 叫價：$600萬（實用面積呎價：$11,029） 備註：3房改2房，外望米埔濕地。 單位提供：中原（54051582） 作者：唐健恒 責 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九） 相關文章 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 今日 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 嘉湖山莊屋苑解構 今日 嘉湖山莊屋苑解構 嘉湖山莊屋則大觀園 今日 嘉湖山莊屋則大觀園 嘉湖山莊企理2房 今日 嘉湖山莊企理2房 你可能感興趣 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 今日 01:00 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 嘉湖山莊屋苑解構 今日 01:00 嘉湖山莊屋苑解構 嘉湖山莊屋則大觀園 今日 01:00 嘉湖山莊屋則大觀園 最新專欄文章 更多 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 今日 嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起 嘉湖山莊企理2房 今日 嘉湖山莊企理2房 嘉湖山莊屋則大觀園 今日 嘉湖山莊屋則大觀園 嘉湖山莊屋苑解構 今日 嘉湖山莊屋苑解構 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 2021/09/25 峻瀅8大主題會所成賣點 稍離港鐵站 2房$785萬起 嘉湖山莊 二手市場 放盤