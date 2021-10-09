嘉湖山莊配套完善 景觀多元 2房入場費$530萬起

天水圍嘉湖山莊近月交投雖受新盤開售影響而下跌，但整體造價仍然企穩。全屋苑現時有308個放盤，接近一半為3房戶，2房戶入場價約$530萬。

天水圍嘉湖山莊為本港最大型的藍籌屋苑，由6期組成，提供超過1.5

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