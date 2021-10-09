St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 置業家居 2021/10/09 分享： 英國倫敦紐漢區配套完善，樓價亦不俗，吸引不少年輕專業人士聚居。是次為大家推介的St Pier's Court，設138伙，間隔由1至3房，售價由34.9萬英鎊（折合約$372萬港元）起。項目現於本周末 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 2021/10/02 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 2021/09/25 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 2021/09/18 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 2021/09/11 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 2021/09/04 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 英國 倫敦 海外物業 物業出租 英鎊