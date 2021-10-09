St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧

英國倫敦紐漢區配套完善，樓價亦不俗，吸引不少年輕專業人士聚居。是次為大家推介的St Pier's Court，設138伙，間隔由1至3房，售價由34.9萬英鎊（折合約$372萬港元）起。項目現於本周末

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