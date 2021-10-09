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【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主

置業家居 2021/10/09

分享：

德國傢俬的質量以10年計，一直恆久耐用。2007年由英國設計師James Irvine操刀的S 5000梳化，是品牌的代表作之一。15年後的今天，進化版S 5000 Retreat多功能梳化面世，並由

...

欄名 : 家居頭條

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