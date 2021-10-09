【推介三】英國Tom Dixon 黃銅傢俬閃亮全球 置業家居 2021/10/09 分享： 2020年10月，英國殿堂級設計師Tom Dixon，首度以黃銅打造傢俬系列Mass，極具收藏價值。2021年的今天，Mass 2.0加入全新家族成員，包括直立式4層書架、衣帽架、玄關枱及西式餐枱，繼 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 今日 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 今日 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 你可能感興趣 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 今日 01:00 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 今日 01:00 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 最新專欄文章 更多 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 今日 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 今日 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 Mirror家電大合集 陪你Stay Home 2021/09/25 Mirror家電大合集 陪你Stay Home 教主Anson Lo 陪你睡Airland雅蘭床褥 2021/09/25 教主Anson Lo 陪你睡Airland雅蘭床褥 樂壇新人王Jer Samsung型格黑鋼色雪櫃 2021/09/25 樂壇新人王Jer Samsung型格黑鋼色雪櫃 實惠家居 家具 納米樓 TOM DIXON 消費資訊