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【推介三】英國Tom Dixon 黃銅傢俬閃亮全球

置業家居 2021/10/09

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2020年10月，英國殿堂級設計師Tom Dixon，首度以黃銅打造傢俬系列Mass，極具收藏價值。2021年的今天，Mass 2.0加入全新家族成員，包括直立式4層書架、衣帽架、玄關枱及西式餐枱，繼

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欄名 : 家居頭條

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