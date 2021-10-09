蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！

200呎蝸居變500呎單位不是夢！Pricerite實惠最新推出的收納傢俬系列，包括「LOFTI BED隨意閣」與「SPACE CUBE隨意骰」等，只須40呎空間便有雙人床、衣帽間、樓梯櫃桶及餐枱，完

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