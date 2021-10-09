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HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000

置業家居 2021/10/09

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沙田HomeSquare為配合政府發放的第二期電子消費券，特意推出【好賞．「家」碼】優惠活動，帶來超過27個超筍優惠組合，產品種類襄括電器、傢俬、廚具和家品等，全部一律售$3,000！大家不妨到商場逛

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欄名 : 家居新知

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