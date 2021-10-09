Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道

既方便又健康的空氣炸鍋，相信是每個家庭必備的懶人恩物。元祖級品牌Philips自十年前起已推出空氣炸鍋，經過14代的改良，誕生最新Philips Airfryer（HD9743/61），以白色配搭玫瑰

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