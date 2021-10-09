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LG全新電視系列 完美展現影院級觀賞畫面

置業家居 2021/10/09

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電視是每個家庭必備的電器之一，一部色彩細膩而亮度高的電視，才能完美享受一家大小觀看電視的時間。最近LG推出全新電視系列LG QNED Mini LED電視，採用獨家量子點與NanoCell顯示技術，令

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欄名 : 影音家電

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