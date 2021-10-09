LG全新電視系列 完美展現影院級觀賞畫面 置業家居 2021/10/09 分享： 電視是每個家庭必備的電器之一，一部色彩細膩而亮度高的電視，才能完美享受一家大小觀看電視的時間。最近LG推出全新電視系列LG QNED Mini LED電視，採用獨家量子點與NanoCell顯示技術，令 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Dyson V12革命新作 2021/09/25 Dyson V12革命新作 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 2021/09/18 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg 2021/08/21 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 2021/07/17 Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 2021/07/03 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 LG 電視機 消費資訊 家電 電視