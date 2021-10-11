  • 27°C
香港時間 : 20211011日 (一) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鴨綠江兩岸

副刊版 2021/10/11

分享：

旅遊丹東，不少遊客是想感受一點韓國味道。新開發在鴨綠江上的月亮島旅遊區，標榜為最近北韓（內地稱朝鮮）的景點，新義州就在不遠處。這樣隔江觀望兩地差異，是有點四十年前深圳河兩岸風貌。

尖酸的人說，那不是南韓風，而是北韓風。大街上有一些標榜韓式的飯館，不是我們習慣的韓國烤肉館，而是北韓口味。冷面、雞蛋糕、炸醬麵，都較粗糙，館子也有是傳統韓式坐在坑上。有說，因為有不少脫北者，是聚在丹東發展，她變成流亡者和追求另一種生活的中途站。人氣急升的《魷魚遊戲》中，姜曉提及的父母游水脫北，當就指先游到中國。

丹東通常不是脫北者進入中國首站（以火車連結難以偷渡，也難以游過這段較嚴密管控的鴨綠江），但因為是邊界大城市，自然結聚到各方人等及資源。如果追查一下脫北者的路綫，他們到達中國，原都想盡量再經第三國家前赴南韓（一般拿假中國護照經蒙古、緬甸或泰國），可有部分未走得出的，則滯留中國，估計有六萬人。

雖說是北方深圳，但發展仍不太先進，大約如二十年前的發展中小城，不過旅遊業及硬件建築看似不差。內地資本圈說，以現在的「喜茶觀察法」，即有喜茶的店，才算先進好發展城市的話（喜茶店數量成了城市潛力指標），丹東旅遊區街上見到的，仍停留在SPR咖啡。

不過，這緯度秋天景色不錯，尤其是銀杏和天橋溝山上的紅葉，確有我們遊韓國自然景時的山體和巨石頭風範。明長城的東面起始站，經考究也定到這裏的虎山，站到城樓上，遠眺北韓村莊。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

韓戰與丹東
2021/10/06
韓戰與丹東
出旅新常態
2021/10/05
出旅新常態
劇本殺流行
2021/10/04
劇本殺流行
章子怡執導
2021/09/29
章子怡執導
通州名媛
2021/09/28
通州名媛
魷魚遊戲 南韓 李照興 旅遊資訊

上一篇文章

英倫韓國城

下一篇文章

莫斯科秋色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？