幾年前，內地有人買了一盒旺旺集團旗下出品的旺仔牛奶回家喝，事後向當地工商局舉報品牌，理由是：舉報者喝了旺仔牛奶後，發現運氣一點都不旺，於是以廣告語跟實際不符之名舉報，要求旺仔牛牛賠錢。這是一則非常amusing的事件，我看了禁不住笑了出來，天下間竟然有人以為自己的倒楣運，可以藉着喝一瓶旺仔牛奶就能改運，有人naive到這地步，真是令一眾品牌很難做，皆因以後用上發、福、旺、美、白、靚等字眼，都可能有人會舉報。

如何在保障消費者權益和品牌宣傳製作上，取得平衡，是個非常大的考驗。宣傳字眼當然不能失實和誇張，但任何廣告宣傳都是希望帶給潛在顧客一個有希望的想像——例如，護膚品廣告盼在潛在顧客的腦內放進一個希望：「我用了這瓶，會變靚啲或皮膚會有改善」，若連這個希望都沒有，真不知廣告宣傳可以如何發揮。

去年六月，基於要在種族問題上表現政治正確，聯合利華集團宣布，將旗下銷售的護膚產品中的「美白」字眼刪除；過了兩天，歐萊雅集團也決定刪除「美白」、「白皙」、「亮白」等詞語。美白產品一向在亞洲地區，如香港、日本、韓國都甚受歡迎，中國人有謂：「一白遮三醜」，膚色白皙一向受推崇，我認為並無不妥，因為一個人喜歡白，不一定等如討厭黑，兩者邏輯上沒有必然關係，要這樣顯示自己沒有膚色歧視，並無很強的說服力。

我幻想，倘若有天，連香港也不能用上「美白」之類的字眼，又或用上旺、福丶美等字眼都會被人控告貨不對辦，那如何寫在文案中不提產品的功能而可帶出其優勢和吸引力，又可給人一個希望呢？現在從事宣傳文案確實難做，每個地方都有明文或不明文的規定，這樣不可以、那樣又不政治正確，真替廣告和營銷界的朋友頭痕。