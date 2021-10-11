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香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠

副刊版 2021/10/11

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香港JW萬豪酒店最近以龍蝦作為主題，推出美食宅度假住宿優惠JW Lobster-cation。不但可以享受5星級的住宿體驗，還可細意品嘗精緻的龍蝦主題晚餐，以及免費享用自助早餐和房內迷你吧。

JW

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欄名 : 新鮮熱辣

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