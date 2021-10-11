香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 副刊版 2021/10/11 分享： 香港JW萬豪酒店最近以龍蝦作為主題，推出美食宅度假住宿優惠JW Lobster-cation。不但可以享受5星級的住宿體驗，還可細意品嘗精緻的龍蝦主題晚餐，以及免費享用自助早餐和房內迷你吧。 JW ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 今日 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 2021/10/09 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 2021/10/09 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 Steak King「牛扒之亂」派對玩轉萬聖節 2021/10/08 Steak King「牛扒之亂」派對玩轉萬聖節 Harry's Kitchen推出萬聖節烘焙班 2021/10/08 Harry's Kitchen推出萬聖節烘焙班 酒店 餐廳 美食 音樂 酒吧 蝦 朱古力 住宿 門票 檸檬