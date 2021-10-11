aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 副刊版 2021/10/11 分享： 位於北京道一號的頂層酒吧aqua spirit，今年萬聖節將會舉辦熱鬧派對（10月30日周六），酒吧將會搖身一變成為神秘的恐怖世界，以來自深淵的生物、殘酷無情的海盜等作主題。食客可於晚上9時至深夜前來 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 今日 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 2021/10/09 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 2021/10/09 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 Steak King「牛扒之亂」派對玩轉萬聖節 2021/10/08 Steak King「牛扒之亂」派對玩轉萬聖節 Harry's Kitchen推出萬聖節烘焙班 2021/10/08 Harry's Kitchen推出萬聖節烘焙班 酒店 餐廳 美食 音樂 酒吧 蝦 朱古力 住宿 門票 檸檬