aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲

位於北京道一號的頂層酒吧aqua spirit，今年萬聖節將會舉辦熱鬧派對（10月30日周六），酒吧將會搖身一變成為神秘的恐怖世界，以來自深淵的生物、殘酷無情的海盜等作主題。食客可於晚上9時至深夜前來

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