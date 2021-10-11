走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation 副刊版 2021/10/11 分享： 萬聖節玩甚麼？巴士探靈團？海洋公園哈佬喂？還有一個選擇，去酒店Staycation玩密室逃脫。香港朗廷酒店在今年萬聖節期間，推出最驚心動魄的萬聖節密室逃脫住宿套餐及萬聖節晚餐，讓大家齊齊過一個難忘又恐 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 2021/10/09 MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史 2021/10/09 跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 2021/10/08 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 2021/10/07 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 2021/10/06 愉景灣Market Place首引入家品及烘焙店 土地供應