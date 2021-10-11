走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation

萬聖節玩甚麼？巴士探靈團？海洋公園哈佬喂？還有一個選擇，去酒店Staycation玩密室逃脫。香港朗廷酒店在今年萬聖節期間，推出最驚心動魄的萬聖節密室逃脫住宿套餐及萬聖節晚餐，讓大家齊齊過一個難忘又恐

...