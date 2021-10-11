「獅子山」令天文台失威 颱風非typhoon譯過來？

熱帶風暴「獅子山」襲港，其間天文台被批評上周五太遲掛黑雨警告。天文台後來又掛8號風球，風勢被指「靜英英」，但就「掛足」22小時，成為本港最長命「8號東南烈風或暴風訊號」，再惹爭議。

逢打風，香港人習慣叫颱風（typhoon），其實正確統稱是熱帶氣旋，較弱的叫熱帶低氣壓，勁一點變成熱帶風暴、強烈熱帶風暴，中心持續風速每小時118公里以上的才叫颱風。颱風和颶風（hurricane）都是熱帶氣旋，只是出現地點不同叫法不同，在西北太平洋、南中國海的稱作颱風，而在大西洋或北太平洋東部的則叫颶風，也就是說美國的叫颶風。

關於中文「颱風」一詞的來歷，古今中外有不少文章考證，卻仍然眾說紛紜，本文盡量簡化介紹一吓。一般人多以為「颱風」音譯自英文typhoon，但其實有另一講法，英文typhoon才是反過來借自中文。

颱風（簡體字：台風）為何叫颱風？第一個說法，可能是源自廣東話「大風」（tai fung或daaih-fùng），被外國商人、航海家學了借用，從海路、陸路傳到中國北方，最後進入普通話詞彙成了「台風」。第二個說法指源自福建。清代《重修台灣縣志》記載：「所云台者，乃土人見颶風挾雨四面環至，空中旋舞如篩，因曰風篩」。福建閩南語「風篩」發音接近fung tai，於是成了「風颱」，最後講講吓成了「颱風」。

第三個講法就是跟英文typhoon音譯過來，但即使如此，typhoon其實本來也受中文影響。在希臘文化裏，Tuphōn或Typhon是風神名字，亦解作捲動的風。Tuphōn這詞在中世紀傳入阿拉伯語，阿拉伯人借用這個詞變成tūfān，稱呼在中國沿海遇到的大風，之後tūfān隨穆斯林入侵者在11世紀進入印度語言，在17世紀末進入了英語，成為touffon指印度洋的風暴，並疊加融合中國人廣東話「大風」的叫法，最後變成了今天typhoon這個字。

英文typhoon是借自中文？

英國出版的《牛津英語詞典》和美國出版的《韋伯英文詞典》關於typhoon的詞源，都指出有兩個講法：第一來自阿拉伯語tūfān，而阿拉伯語tūfān來自希臘語tuphōn，第二就是來自廣東話「大風」。即是說，廣東話的大風和希臘文的tuphōn雖然毫無淵源，但湊巧這兩個字音近，因此融合在一起。

Typhoon有借自廣東話的說法，那麼中文颱（台）風怎麼來？是從英文typhoon音譯回中文被採用？來了解一下颱風一詞在中文的演變。根據復旦大學吳立廣教授的考證文章，中國古時人們沒有此詞，而是叫颶風。南朝《南越志》中對颶風有記載：「熙安間多颶風。颶者，具四方之風也；一曰懼風，言怖懼也，常以六七月興」。古代熙安是現在的廣州或附近地區。可見，當時把風災稱為「颶」有兩個意思，一是具四方，影響了東南西北風向的變化，另一個意思是風災帶來恐懼。

到明朝開始，文獻資料開始出現「颱」字，1688年在清代編撰的《台灣府縣志》又有較詳細記載：「風大而烈者為颶，又甚者為颱。颶常驟發，颱則有漸。颶或瞬發倏止，颱則常連日夜，或數日而止。」在另一段，又把颱進一步稱為颱風，即是說在1688年颱和颱風已經可同時使用，但18世紀完成的《康熙字典》中卻沒收錄「颱」字。

在《中國氣象災害大典》中，可以看到「颱」字替換「颶」的過程。廣東卷中，最早記錄影響香港的「颱風」在1864年，上海卷在1875年以後風災記錄基本都用「颱風」代替「颶風」了。由此可見，雖然「颱風」二字在1688年就出現，但廣泛出現在官方紀錄已經是19世紀。1937年，商務印書館出版的《國語詞典》收錄「颱」和「颱風」。

若根據有關考究，「颱」是近現代所造之字，在清朝開始有文獻紀錄，台灣有詞典把「颱風」視為外來語，說「颱風」由英文typhoon音譯過來，似乎就值得商榷。「颱風」和typhoon的詞源的確較繁複，沒統一說法。但不打緊，是否理解，日子還是如此過，香港人希望的是，天文台的風暴發布不混亂、有標準、又人性化就OK。

▲ 「獅子山」襲港，8號風球掛足22小時，其間天文台發布的風暴消息惹起爭議。（中新社資料圖片）