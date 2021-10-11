政府架構重組 3大部署主綫

行政長官在新一份《施政報告》提議重組政府決策局。方案一出，輿論立即揣測特首會否連任--然而，有道是「政治一日都嫌長」，何況下屆行政長官選舉在明年3月？因此與其陷落政治八卦，另一種解讀是這個重組建議乃林鄭月娥本人總結其過去41年的公務經驗，因應目前通過並落實《港區國安法》與「完善選舉制度」後的政治形勢，針對「未來5年如何提升管治效率」的問題，所具體提供的一個公共行政層面之答案。

特首提出的「答案」見《施政報告》第32段，內容圍繞以下5個重新設定的政策局：

1.文化體育及旅遊局--統整民政事務局和商務及經濟發展局的相關事務；

2.創新科技及工業局--以創新科技統整商務及經濟發展局的再工業化政策；

3.青年及地區事務局--重組民政事務局以加強地區服務，並促進青年發展；

4.運輸局--從運輸及房屋局分拆以專注基建與公共交通，並鞏固航運和航空業；

5.房屋局--以加快房屋供應為目標，理順發展局的住宅用地發展和工務管理政策。

從公共行政角度分析，以上部署反映3條主綫：

政策局變「專科」 增管治效率

第一，專職專責--重組大計表面上是分拆，其實旨在「削權」。當中最多人談論的，是把商務及經濟發展局一直負責的旅遊與工業這兩個政策範疇，分別調往建議成立的文化體育及旅遊局，以及重組後之創新科技及工業局，從執行層次來看，就是把旅遊發展局和生產力局派給其他政策局。另外，民政事務局不用再主理文化和體育政策，具體而言等於將整個康樂及文化事務署調走；由發展局負責的房屋用地供應以及工務管理政策，則打算納入新設定的房屋局之管豁範圍。

留意被削權之民政事務局、商務及經濟發展局和發展局，過去總被視為包圍面廣、而所處理事務又很煩瑣的政策局。在建議的新架構下，行政長官明顯想把每個政策局轉變如同「專科醫生」，就特區一些老大難問題作針對性治療，同時透過減少政策局之間的重疊，避免部門互相推搪卸責，從而提升管治效率。

就以上想法，特首在其後報告第36段之「提倡專職專責」部分更有進一步闡述：「近年我在公營部門人力配置方面，鼓勵同事在某些特定範疇扮演『倡導者』的角色，而設立專職專責的專員職位也漸見成效……特設專員職位也可凸顯政府對該政策範疇的重視和避免政出多門或求助無門的不理想情況。我已提議各局長可多以專員職位推動相關工作。」換言之，除了各政策局要變為「專科」，局內不同單位也要整合成「專責小隊」（task force），並賦予清晰的關鍵績效指標（Key Performance Indicators，KPI）。

應用為本 加快落實長遠規劃

第二，應用為本--那麼，被調走的政策範疇，將被送到甚麼政策局？重新歸類的理據為何？承接以上第一條主綫以提升效率為宏觀目標，新架構毫無疑問是希望在下一屆政府的5年任期內，把計劃好的政策盡快推行，讓相關業界以至一般市民能實際看見執行新措施所帶來的成效。這點對今次這份《施政報告》攸關重要，故未來5年的執行速度和進度，是人們相信這些願景能否如期落實之關鍵。

正因如此，重組建議便把「創新科技」與「工業」連在一起，意味創科政策不能再局限在研究或集資的領域，而必須推進至生產與應用層面；牽涉的地域亦不只河套區，更擴大至整個北部都會區，並且要落實創造15萬個與創科產業相關職位。

新成立的文化體育及旅遊局是另一例子，包含了要吸引旅客來港觀賞文化表演及體育比賽之期望，也就是說未來出現的這位局長，不能單純在宏觀層次促進本港文藝氣息和體育熱情，還必須確保項目有足夠入座率，以至世界各地藝團和賽事主辦者皆會來港舉辦活動。

同樣道理，建議重組後的青年及地區事務局也得切實「落地」，包括如何透過地區問題，讓有志貢獻社會的青年人議政、論政、參政。此外，《施政報告》第26段既明言「運輸基建先行」，新設定的運輸局自然要專注鐵路和相關配套基建發展；房屋政策乃重中之重，住宅用地和建屋工程管理範疇，便由發展局撥入將來出現的房屋局手中。

削權非「輸家」 注重政策實效

第三，推動內循環--有輿論形容被削權的政策局是「輸家」，但是這種說法誤以為政策「瓣數」減少便等同影響力下降，其實卻不然：因為最終還得看相關局長有沒有能力抓緊新機遇，把剩下來所專注負責的範疇做得更深入、更見實效，而非只求達標交數。

畢竟，今次《施政報告》的主旋律是「更好融入國家發展大局」，那所有政策局便有責任思考如何加快及深化「兩制融合」，特別是以「兩城三圈」（第24及25段）為核心，推動大灣區作為國內大循環的主引擎。例如商務及經濟發展局既不用憂心旅遊與工業政策，如何在《十四五規劃綱要》、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》以及「一帶一路」倡議的大大小小框架內，為本港企業和服務提供者帶來機遇，提升香港在《十四五規劃綱要》訂定的8個中心之競爭力，撇除召開論壇和宣傳推廣，實際層面的招商和協調事務，官員工作量可以很大，一切視乎人為。

推動內循環 深化「兩制融合」

最後，除了問責官員要落力，官僚系統配合亦是關鍵--特首在《施政報告》第35段提及：「檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置」，相信是要把高級公務員「換血」，藉以迎來新一批樂意推動兩制融合的技術官僚。

▲ 特首林鄭月娥在《施政報告》提議重組政府決策局，針對「未來5年如何提升管治效率」的問題，提供了一個公共行政層面的答案。（資料圖片）